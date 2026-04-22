Durante la Design Week 2026 a Milano, il carrista viareggino Jacopo Allegrucci ha partecipato a un evento dedicato alle creazioni dei giovani designer. La sua presenza si inserisce in una collaborazione con la Creative Academy, che mira a promuovere i progetti emergenti nel settore del design. Allegrucci continua a essere una figura attiva nel mondo della moda e del design, portando avanti iniziative che coinvolgono nuove generazioni di creativi.

Il carrista viareggino Jacopo Allegrucci ancora protagonista a Milano, e questa volta per la Design Week 2026. Insieme a Simone Crestani, considerato un luminare delle arti plastiche, ha firmato infatti una collezione di oggetti ideati dagli studenti di Creative Academy e realizzati in cartapesta e in vetro, ispirati al celebre romanzo d’avventura di Robert Luis Stevenson: “ L’isola del tesoro “. Ispirati da un tema comune, sotto la direzione artistica di Giampiero Bodino, Art Director di Richemont e di Creative Academy, i giovani designer sono partiti dal romanzo di Stevenson per riflettere sul significato che ciascuno di loro attribuisce alla parola “Tesoro“ e racchiuderlo in un oggetto concreto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allegrucci dà vita alle creazioni dei giovani designer. Importante collaborazione con la Creative Academy

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