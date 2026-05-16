Il 16 maggio 2026 si è verificato il decesso di un sub maldiviano durante un’operazione di recupero di corpi di subacquei italiani in una grotta dell’isola Alimatha. La causa della morte è stata identificata come malattia da decompressione. L’incidente ha coinvolto un militare coinvolto nelle operazioni di soccorso e recupero, condotte in un contesto di immersioni profonde. La malattia da decompressione si manifesta quando l’organismo subisce variazioni rapide di pressione durante l’immersione.

Roma, 16 maggio 2026 – È morto per malattia da decompressione il sergente maggiore maldiviano Mohammed Mahdi impegnato nel recupero dei corpi dei subacquei italiani in una grotta dell'isola Alimatha. Il militare è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Adk dopo essere emerso dall'immersione ed essersi sentito male, ma i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Cos'è la malattia da decompressione. Come detto il militare è rimasto vittima della malattia da decompressione (MDD), causata dalla formazione di bolle di gas (solitamente azoto) nel sangue e nei tessuti. Questa patologia, potenzialmente letale, si può sviluppare nel contesto delle immersioni subacquee, ma può verificarsi anche in ambito aeronautico o durante operazioni di pressurizzazione in camera iperbarica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è la malattia da decompressione per cui è morto il sub impegnato nel recupero dei corpo degli italiani alla Maldive

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