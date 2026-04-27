Iran effetto guerra sui conti degli italiani | in due mesi ‘in fumo’ 1,7 miliardi tra bollette carburante e mutui

Dopo l'inizio del conflitto in Iran, gli italiani hanno speso più di 1,7 miliardi di euro in due mesi, coprendo principalmente bollette, carburante e mutui. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto al periodo precedente, evidenziando come le tensioni internazionali abbiano avuto un impatto diretto sulle spese domestiche delle famiglie italiane. I dati si riferiscono a un confronto tra i costi sostenuti prima e dopo l'inizio delle ostilità.

(Adnkronos) – Due mesi fa scoppiava il conflitto in Iran e in questi sessanta giorni gli italiani hanno speso, considerando solo bollette, carburante e mutui, oltre 1,7 miliardi di euro in più. Il dato arriva dall’analisi di Facile.it, che ha calcolato quanto sia effettivamente pesata sulle tasche dei consumatori la guerra ad oggi. Ormai tutti sappiamo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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