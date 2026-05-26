Recruiting Day Univr anche a Verona torna la finestra sul lavoro | oltre 160 imprese per i giovani

Dal 26 maggio al 9 giugno si svolge online il Recruiting Day Verona e Vicenza, organizzato dall’Università di Verona con le Camere di Commercio locali. L’evento prevede la partecipazione di oltre 160 aziende che incontrano giovani in cerca di occupazione. L’obiettivo è facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo ai partecipanti la possibilità di presentarsi alle imprese del territorio. La piattaforma digitale permette di collegarsi con le imprese e partecipare a incontri virtuali.

Dal 26 maggio al 9 giugno torna online Recruiting Day Verona e Vicenza, l’iniziativa promossa dall’Università di Verona insieme alla Camera di Commercio di Verona e alla Camera di Commercio di Vicenza per favorire l’incontro tra giovani in cerca di occupazione e imprese del territorio alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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