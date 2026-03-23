Career Day tra sogni e aspettative | per i giovani una finestra sul mondo del lavoro

Firenze, 23 marzo 2026 – Un’occasione concreta per affacciarsi al mondo del lavoro, ma anche un momento di confronto, aspettative e scelte. Il Career Day – il principale evento di placement dell’ Università di Firenze, andato in scena lunedì 23 marzo negli spazi del Campus Morgagni A – ha riunito oltre 100 realtà tra aziende, studi professionali e cooperative, offrendo agli studenti la possibilità di incontrare direttamente le imprese, sostenere colloqui e lasciare il proprio curriculum. Un evento che rappresenta un ponte sempre più solido tra università e occupazione, come ha sottolineato la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci: "Il Career Day è un’occasione affinché i ragazzi possano cominciare a conoscere le realtà occupazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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