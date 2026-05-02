Verona recruiting day l’8 maggio | lavoro per operai e impiegati

Il 8 maggio si svolgerà a Verona un evento dedicato al recruiting, con opportunità di lavoro rivolte a operai e impiegati. Durante la giornata, i partecipanti potranno conoscere i documenti richiesti per presentare correttamente la candidatura e non rischiare di essere esclusi. Verranno fornite anche indicazioni su come partecipare a un colloquio video nel caso in cui non sia possibile essere presenti di persona.

? Cosa scoprirai Quali documenti specifici servono per non essere scartati subito?. Come candidarsi per un colloquio video se non puoi esserci?. Chi sono i profili tecnici più ricercati in questo evento?. Perché il mercato veneto prevede ben 100.000 nuovi posti vacanti?.? In Breve Candidature via email a [email protected] per colloqui video alternativi all'evento fisico.. Oltre 100.000 posti vacanti previsti nel Veneto per l'intero anno 2026.. Regional manager Cristian Schio evidenzia crescita nei settori agroalimentare, logistica e metalmeccanica.. Iziwork Italia opera con un modello digitale sviluppato a partire dal 2018..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, recruiting day l’8 maggio: lavoro per operai e impiegati Notizie correlate Iziwork Italia, recruiting day a Verona l’8 maggio(Adnkronos) – Nuove opportunità di lavoro in Veneto con il recruiting day organizzato da Iziwork Italia, in programma venerdì 8 maggio presso l’hub... Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggioMilano, 5 maggio 2026 – Martedì 5 maggio 2026, Merlata Bloom Milano ospiterà un nuovo Recruiting Day, evento pensato per favorire l’incontro tra... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Recruiting Day l'8 maggio a Verona; Career Day Verona: 500 studenti incontrano le imprese; Iziwork Italia, recruiting day a Verona l’8 maggio; Borgomanero, 500 colloqui in 3 ore: il successo del primo Career day all'istituto Da Vinci. Recruiting Day l'8 maggio a VeronaNuove opportunità di lavoro in Veneto con il Recruiting Day organizzato da Iziwork Italia, in programma venerdì 8 maggio presso l’Hub di Verona, in Viale delle Nazioni 2. L’iniziativa è dedicata alla ... avvenire.it Iziwork Italia, recruiting day a Verona l’8 maggioIziwork Italia, recruiting day a Verona l’8 maggio. Nuove opportunità di lavoro in Veneto con il recruiting day organizzato da Iziwork Italia, in ... lamilano.it #Spalletti in conferenza pre Juve-Verona - Milan-Juventus un buco nello stomaco, ci siamo adattati a loro. - Vlahovic ci tiene alla Juventus, ha giocate che mancano alla squadra. - Poi la frecciata ai giornalisti sul Bodo/Glimt x.com Juventus News 24. . L’allenatore della Juventus è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona di Serie A #juventusnews24 #spalletti #juveverona - facebook.com facebook