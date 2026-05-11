Piante adottate dai cittadini e irrigazione dei nuovi alberi | riparte il piano per la cura del verde di Verona

Il Comune di Verona ha avviato nuovamente il piano di cura del verde urbano, che prevede l’adozione di piante da parte dei cittadini e l’irrigazione dei nuovi alberi. Le iniziative sono in corso anche durante l’estate 2026, con l’obiettivo di assicurare che gli alberi recentemente piantati si sviluppino correttamente. Questa attività mira a mantenere in salute il patrimonio arboreo della città e a coinvolgere la comunità locale.

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