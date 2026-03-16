Re Carlo ha deciso di escludere il fratello minore, Andrea, dalla partecipazione ad alcuni eventi ufficiali, in un momento difficile per la monarchia inglese. Camilla si trova anch'essa coinvolta in questa strategia, che mira a distanziarsi da ogni situazione controversa legata ad Andrea. La scelta di limitare i ruoli pubblici di Andrea si inserisce in un quadro di ripulitura dell’immagine reale.

Re Carlo ha le idee chiare. Nel momento delicatissimo che la monarchia inglese sta attraversando a causa dello scandalo e delle successive indagini che hanno colpito il fratello minore, Andrea, sa che ogni sua mossa viene attentamente analizzata e, inevitabilmente, giudicata. Sono molte le decisioni che il monarca ha dovuto prendere negli ultimi mesi con le quali ha segnato un allontanamento definitivo della corona dall’ex reale coinvolto dal caso Epstein. Ciononostante è indubbio che per la corona mantenere dalla propria parte la fiducia del popolo inglese sia di primaria importanza. Ogni mossa deve essere dunque ben organizzata. Ne è un esempio quanto condiviso dal Re in occasione della Festa della Mamma, che segna l’esclusione più dura per Andrea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo e Camilla, l’esclusione più dura contro il fratello Andrea in disgrazia

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