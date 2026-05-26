Il tecnico del RC Lens, Pierre Sage, ha dichiarato di voler rimanere e di ispirarsi a Luis Enrique per l’approccio al mercato. Ha sottolineato la necessità di rinforzi urgenti in difesa. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di RMC. La dichiarazione arriva dopo una prima stagione di successo con la squadra. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative future o altri aspetti contrattuali.

Ai microfoni di RMC, il tecnico del Lens, Pierre Sage, fa il punto sul suo futuro dopo una prima stagione trionfale: le sue parole. Ospite della trasmissione After Foot su RMC, Pierre Sage ha affrontato a viso aperto i temi caldi che circondano il suo futuro e quello del RC Lens. L’allenatore, reduce da una prima annata straordinaria chiusa con la vittoria della Coppa di Francia e un prezioso secondo posto in Ligue 1, ha un contratto blindato fino al 2028, ma non ha ancora garantito al cento per cento la sua permanenza. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo « L’idea principale è quella di restare a Lens », ha chiarito il tecnico, ammettendo però senza filtri che « ci sono ancora diverse domande che ci si pone ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - RC Lens, Pierre Sage detta la linea per il mercato: «L’idea è restare e fare un po’ come Luis Enrique. Servono rinforzi urgenti in difesa»

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