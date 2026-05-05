Bayern-Psg Luis Enrique punta la seconda finale di fila e la difesa del titolo | il pronostico

Da gazzetta.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di ritorno tra Bayern e PSG, si affrontano le due squadre alla ricerca della finale e della possibilità di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. La sfida si svolge all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, con l’allenatore del Bayern che punta a raggiungere la seconda finale consecutiva. Entrambe le formazioni si preparano a un match decisivo, con le formazioni che si sono sfidate anche nel match di andata.

Grande attesa per la semifinale di ritorno in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi Dopo lo spettacolare 5-4 per il Psg nella semifinale di andata della Champions League, ecco il ritorno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: in palio la finale del torneo tra Kompany e Luis Enrique, che deve difendere il titolo. Scopriamo pronostico e quote di Bayern-Psg in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21. Si riparte, dunque, dallo spettacolare e molto discusso 5-4 dell'andata a favore dei francesi, che ad un certo punto avevano tre gol di vantaggio sui rivali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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