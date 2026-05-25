Qualità della vita a Viterbo | male bambini e anziani giovani frenati da incidenti stradali e carenza di servizi

In provincia di Viterbo, bambini e anziani affrontano maggiori difficoltà rispetto ad altre fasce d’età, secondo la sesta edizione degli indici generazionali del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. I giovani, invece, sono spesso frenati da incidenti stradali e dalla carenza di servizi. La ricerca evidenzia come queste criticità colpiscano principalmente le fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione a infanzia e terza età.

Bambini, giovani e anziani: Viterbo e provincia faticano soprattutto con infanzia e terza età. È questa la fotografia che emerge dalla sesta edizione degli indici generazionali del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. La Tuscia si piazza all'86esimo posto per la qualità della vita dei bambini. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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