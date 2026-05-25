Qualità della vita | Caserta sul fondo per i servizi ai bambini Va meglio a giovani e anziani
Caserta si piazza in fondo alla classifica per i servizi dedicati ai bambini, secondo i dati pubblicati da Il Sole24Ore. La città si distingue invece per una situazione più positiva tra giovani e anziani. La graduatoria, presentata al festival dell’Economia di Trento, analizza la qualità della vita suddivisa per fasce d’età, evidenziando le differenze tra le varie età della popolazione.
Caserta naviga a vista nella classifica sulla qualità di vita, suddivisa per fasce d’età, pubblicata da Il Sole24Ore e presentata in anteprima al festival dell’Economia di Trento.Quest’anno sono 60 gli indicatori (20 per fascia di età, nel 2025 erano 15) che contribuiscono ad arricchire il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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