Qualità della vita | Caserta sul fondo per i servizi ai bambini Va meglio a giovani e anziani

Caserta naviga a vista nella classifica sulla qualità di vita, suddivisa per fasce d’età, pubblicata da Il Sole24Ore e presentata in anteprima al festival dell’Economia di Trento.Quest’anno sono 60 gli indicatori (20 per fascia di età, nel 2025 erano 15) che contribuiscono ad arricchire il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Qualità della vita, Messina resta fanalino di coda: bambini, giovani e anziani ai marginiA Messina, i bambini, i giovani e gli anziani vivono in condizioni peggiori rispetto ad altre città italiane.

Qualità della vita, ecco la nuova classifica: Milano sul podio per anziani e bambini. Ma per i giovani la questione è diversaMilano si colloca al secondo e terzo posto in Italia per qualità della vita di anziani e bambini, secondo una recente classifica.

Temi più discussi: Il Comune di Cellole conquista la Bandiera Azzurra FIDAL; Lavoro e vita privata: a Caserta inconciliabili; Sgambati,'su crisi industriale ed economica di Caserta ha inciso malavita organizzata'; Perché per i super ricchi la casa in Italia è un bene rifugio: vantaggi fiscali, qualità della vita e immobili di lusso.

Qualità della vita 2025, la classifica: accettabili solo 60 province su 107, peggioramento rispetto agli anni scorsi. Male soprattutto il Friuli VIDEOMilano conquista nuovamente il primo posto, con ottimi risultati nella dotazione di servizi, reddito, gestione delle infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo, seguita da Bolzano e Bologna, nell ... ilgazzettino.it

Caserta, qualità della vita di over 65 e bambini: provincia bocciataL'ultima indagine de Il Sole 24 Ore guarda al contesto di vita di over 65, giovani e bambini. E per ciascuna fascia d'età elabora una classifica con un punteggio complessivo, frutto della media di ... ilmattino.it