Tra tre giorni si svolgeranno i concerti d’organo del festival ‘Il Suono del Tempo’. Durante l’evento, saranno protagoniste canne di antichi strumenti musicali, che emetteranno suoni vibranti. La rassegna prevede esibizioni di artisti specializzati in strumenti storici, con performance che valorizzano le caratteristiche degli organi antichi. L’iniziativa si svolge in diverse location storiche, attirando appassionati e curiosi. La manifestazione durerà fino a fine mese, con appuntamenti programmati ogni sera.

Fra tre giorni via agli interessanti concerti d’organo de ‘Il Suono del Tempo - Antichi organi nel territorio della Spezia e della Lunigiana’, organizzati dall’associazione musicale César Franck con la direzione del maestro Ferruccio Bartoletti; il cartellone (ad ingresso libero), realizzato in collaborazione con la diocesi della Spezia Sarzana Brugnato, ha il contributo di Regione Liguria e Fondazione Carispezia, e dei Comuni coinvolti nell’iniziativa. Tutti i concerti in centro città verrà preceduti da un breve excursus storico a cura di Egidio Banti e Mauro Lubatti. Prima tappa alle 18.45 di venerdì al Santuario Nostra Signora della Salute di piazza Brin con Jurgen Geiger all’organo, mentre alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rassegna ’Il suono del tempo’. Vibrano canne di antichi organi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La rassegna Organi Callido fa tappa alla chiesa del Suffragio con il concerto di Wolfgang ZererVenerdì 17 aprile alle 20:45 si terrà un concerto presso la chiesa del Suffragio a Forlì, inserito nella rassegna Organi Callido.

Rassegna Warning: si chiude con ‘Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità'A Pisa si è conclusa la sesta edizione della rassegna Warning, con un evento dedicato ai misteri del cielo, che ha visto un pubblico numeroso riunito...

Temi più discussi: Rassegna ’Il suono del tempo’. Vibrano canne di antichi organi; Tra Russia e Francia - Isole di suono, 26 maggio; Prosegue a Mola di Bari la IV edizione della rassegna della Camerata Musicale Barese Il Suono delle Pietre con Organo e Sax. Suoni antichi e moderni dal classico al jazz di Margherita Sciddurlo e Paolo Debenedetto; Suoni e visioni del Maggio.

A Mola di Bari la rassegna Il Suono delle Pietre: terzo appuntamento tra organo e sax nella Chiesa di San DomenicoSpazio anche alla produzione contemporanea italiana con The Hours di Pietro Tagliaferri e Around Nino Rota’s themes di Vincenzo Anselmi, omaggio alle melodie del compositore barese rilette in ... giornaledipuglia.com

Fabio Sartorelli, musicologo e mattatore della rassegna In controluce al Teatro Duse di Bologna, ci parla del suono dell’amore (e degli amori) nelle opere di Mozart. Dalle avventure di Don Giovanni fino al Flauto magico, passando dalla folle giornata delle Noz x.com

Rassegna ’Il suono del tempo’. Vibrano canne di antichi organiFra tre giorni via agli interessanti concerti d’organo de ‘Il Suono del Tempo - Antichi organi nel territorio della Spezia e della Lunigiana’, organizzati dall’associazione musicale César Franck con ... lanazione.it