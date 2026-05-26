Tre giovani di Giugliano sono stati arrestati dopo aver rapinato un supermercato tra Sant’Antimo, Melito e Casandrino. La rapina all’Eurospin di Sant’Antimo è stata la prima di una serie che si sarebbe protratta in due settimane. Le forze dell’ordine hanno fermato i tre sospetti dopo aver individuato il veicolo usato durante le rapine. I dettagli sulla dinamica degli episodi e le eventuali armi utilizzate non sono stati comunicati.

Il colpo all’Eurospin di Sant’Antimo sarebbe stato solo il primo di una serie. Nel giro di due settimane supermercati e discount tra Sant’Antimo, Melito e Casandrino sarebbero finiti nel mirino di una banda composta da giovanissimi di Giugliano, accusati di aver seminato il panico armati di coltelli e punteruoli. Per tre di loro sono scattate le misure cautelari eseguite ieri dai carabinieri: due sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale, mentre un terzo è finito agli arresti domiciliari. In carcere Guido Semprebuono, 19 anni, e Giacomo Grappa, 22 anni. Ai domiciliari G.V. 20 anni, incensurato, anche lui di Giugliano. Domani i tre saranno interrogati dal gip di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapine ai supermercati tra Sant’Antimo, Melito e Casandrino: tre giovani di Giugliano arrestati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giugliano, fuggono all’Alt: arrestati tre giovani dopo inseguimentoA Giugliano, tre giovani di 38, 20 e 19 anni sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento di sei chilometri.

Vicenza, rapine e violenza sessuale ai giovani in auto di notte: arrestati 1 maggiorenne e 2 minorenniA Thiene, in provincia di Vicenza, tre giovani, di cui uno maggiorenne e due minorenni, sono stati arrestati dopo aver compiuto tre aggressioni...

Banda delle rapine ai supermercati: tre arresti tra Padova, Bologna e GorleIL BLITZ. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’indagine su una serie di rapine a supermercati tra Padova, Bologna e Gorle tra dicembre 2025 e gennaio 2026. La banda agiva ... ecodibergamo.it

Rapina in supermercato nel Napoletano: arrestate tre persone, tra queste un ragazzo di 17 anniI carabinieri di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, hanno arrestato tre persone, tra queste un minore di 17 anni, che hanno rapinato un supermercato di Casandrino. I tre sono stati fermati e trovati ... napoli.repubblica.it