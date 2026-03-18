A Giugliano, tre giovani di 38, 20 e 19 anni sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento di sei chilometri. Durante la fuga, hanno tentato di sfuggire ai controlli e sono stati fermati alla fine del percorso. Il furgone usato per la fuga è stato sequestrato, e risultava privo di documenti.

I Carabinieri fermano tre uomini di 38, 20 e 19 anni dopo 6 km di fuga pericolosa: sequestrato il furgone privo di documenti. Il posto di blocco e la fuga. A Giugliano in Campania, i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stavano effettuando un posto di controllo in via Ripuaria, all’altezza di un distributore di carburanti. Quando una Ford Transit con a bordo tre persone — di 38, 20 e 19 anni, tutti residenti nel parco rom di via Francesco a Patria e con il più grande già noto alle forze dell’ordine — si avvicina al posto di blocco, la paletta si alza ma il veicolo non si ferma. L’inseguimento di 6 chilometri e lo schianto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, fuggono all’Alt: arrestati tre giovani dopo inseguimento

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