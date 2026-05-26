Due fratelli sono stati arrestati dopo aver aggredito un minorenne a Correggio per rapinarlo. L'episodio è avvenuto ieri sera, quando i due hanno avvicinato il ragazzo e lo hanno minacciato per impossessarsi di alcuni effetti personali. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la chiamata di segnalazione e ha fermato i sospetti poco dopo. L’adolescente ha riportato lievi ferite e non è in pericolo di vita.

Correggio (Reggio Emilia), 26 maggio 2026 - E’ stato aggredito a scopo di rapina da due fratelli di origine straniera, di 21 e 22 anni, r esidenti a Reggio Emilia, entrambi arrestati poco dopo dai carabinieri che si erano messi alla ricerca dei due giovani dopo la segnalazione di quanto era accaduto. Le indagini dei carabinieri della caserma di Correggio hanno portato a una svolta immediata della vicenda. L’episodio nella prima serata di ieri nel parco di via Mussini a Correggio. I due fratelli hanno avvicinato un ragazzino di 16 anni, con intenzioni poco amichevoli. La vittima ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato e picchiato con calci e pugni, anche quando era già a terra, in via Risorgimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinano minorenne a Correggio, arrestati due fratelli

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