Caravaggio rapinano minorenne del motorino | arrestati due giovani

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, due giovani sono stati arrestati dopo aver rapinato un minorenne che stava usando il motorino. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto dei sospetti, ma uno dei due indagati si è scagliato contro i militari nel tentativo di favorire la fuga dell’altro. La scena si è svolta in una strada della città.

IL CASO. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo. Dopo l’intervento dei carabinieri, uno dei due indagati si è scagliato contro di loro per favorire la fuga del complice. L’intervento è scattato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, intorno alle 2, dopo la segnalazione di una rapina in piazza Santi Fermo e Rustico. Secondo la ricostruzione dei militari, i due indagati avrebbero avvicinato la vittima per poi spintonarla, impossessandosi del suo motorino, un ciclomotore. Durante l’azione, il 21enne avrebbe anche minacciato di morte la vittima per evitare un possibile tentativo di resistenza. I carabinieri hanno rintracciato i due sospettati in via Moriggia, poco dopo l’accaduto, mentre conducevano a mano il motorino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Caravaggio, rapinano minorenne del motorino: arrestati due giovani Articoli correlati Rapinano un minore del motorino, poi si scagliano anche contro i carabinieri: arrestati un 21enne e un 25enneNelle prime ore di sabato 14 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Caravaggio hanno tratto in arresto due giovani residenti a Caravaggio, M. Rapinano due donne in pieno centro abitato a Canicattì, arrestati due giovani già noti per precedentiDue giovani sono stati arrestati per rapina a danno di due donne nel pomeriggio del 27 gennaio a Canicattì. Altri aggiornamenti su Caravaggio rapinano minorenne del... Temi più discussi: Caravaggio, rapinano minorenne del motorino: arrestati due giovani; Rapinano un minorenne, poi l'aggressione ai carabinieri: due arresti a Caravaggio; Rapinano un minore del motorino, poi si scagliano anche contro i carabinieri: arrestati un 21enne e un 25enne; Caravaggio | rapina e aggressione ai Carabinieri due. Caravaggio, rapinano minorenne del motorino: arrestati due giovaniNella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo. Dopo l’intervento dei carabinieri, uno dei due indagati si è scagliato contro di loro per favorire la fuga del complice. ecodibergamo.it Rapinano un minorenne, poi l'aggressione ai carabinieri: due arresti a CaravaggioSpintoni e minacce di morte per impossessarsi di uno scooter: 21enne si scaglia anche contro i militari, poi è arrestato con il complice di 25 anni ... bergamo.corriere.it 2 Continuo il discorso sulla chiesa di Santa Maria del Popolo. Tra le due famose tele dipinte dal Caravaggio, la Conversione di San Paolo e il Martirio di San Pietro, troviamo un altro capolavoro: l’Assunzione della Vergine, dipinta da Annibale Carracci nel 160 - facebook.com facebook Il ministero della cultura acquista un #Caravaggio: il ritratto di monsignor Maffeo Barberini sarà adesso visibile al pubblico. E' costato 30 milioni di euro. Al #Tg2Rai ore 13,00 #10marzo x.com