Quattro persone, tra cui un minorenne, sono state arrestate dopo aver aggredito e rapinato un uomo in stazione. Gli aggressori si sono avvicinati a piedi, lo hanno minacciato e strattonato prima di sottrargli alcuni oggetti personali. Dopo aver messo a segno il colpo, sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Lo hanno avvicinato per strada. Poi lo hanno minacciato e strattonato: a questo punto gli hanno sottratto diversi oggetti personali, riuscendo a scappare prima dell’arrivo dei carabinieri. La vittima, un ragazzo di 29 anni, è stato trasportato in codice verde in ospedale. È stato in seguito dimesso con una prognosi di cinque giorni per trauma cranico minore facciale. Il tutto è successo a Mortara il 22 febbraio, non lontano dalla stazione ferroviaria. Qualche giorno dopo i carabinieri della città sono riusciti a individuare i responsabili, sia grazie alla descrizione ottenuta dalla vittima (che ha denunciato) sia alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza comunali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Aggrediscono e rapinano un uomo in stazione: arrestati in quattro, uno è minorenne

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