Aci Catena scoperti un caseificio abusivo ed un bar con allaccio abusivo alla rete elettrica

I carabinieri di Aci Catena e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania hanno condotto un’ispezione in un caseificio ubicato in una zona periferica del comune etneo, risultato privo di autorizzazioni e completamente abusivo. Durante l’intervento sono stati individuati anche un bar con un allaccio abusivo alla rete elettrica. Entrambi gli esercizi sono stati sottoposti a sequestro e sono in corso verifiche sulla conformità delle attività.

Il responsabile del caseificio ha ricevuto 4700 euro di sanzioni, mentre il titolare del bar è stato denunciato per furto aggravato I carabinieri della stazione di Aci Catena ed i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, hanno effettuato un accesso ispettivo in un caseificio situato in una zona periferica del territorio del comune etneo, risultato essere completamente abusivo in quanto privo di registrazione dello stabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti. Il responsabile, un 47enne del posto, ha ricevuto sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro. E’ stata inoltre disposta la chiusura dell’attività e sono stati sequestrati 280 chili di prodotti caseari e 100 litri di latte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Aci Catena, scoperti un caseificio abusivo ed un bar con allaccio abusivo alla rete elettrica Articoli correlati Controlli straordinari dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio e Aci Catena: una denuncia per allaccio abusivo alla rete idricaProsegue l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Acireale, che nei giorni scorsi hanno intensificato la... Belmonte Mezzagno, in casa avevano un allaccio abusivo alla rete elettrica: nove denuncePotevano tenere accesi tutti gli elettrodomestici, tra tv, lavatrici, condizionatori e altro ancora, ma i loro contatori non segnavano alcun consumo.