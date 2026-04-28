Operazione antidroga ad Aci Catena | arrestato 39enne con oltre 50 grammi di cocaina

La Polizia di Stato ha effettuato un'operazione antidroga ad Aci Catena, arrestando un uomo di 39 anni trovato in possesso di più di 50 grammi di cocaina. Durante i controlli, sono stati sequestrati anche alcuni strumenti utilizzati per il taglio e la distribuzione della droga. L’attività si inserisce in un’azione più ampia volta a contrastare lo spaccio nella zona. La persona arrestata è stata portata in commissariato per le formalità di rito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli della Polizia contro lo spaccio di droga. La Polizia di Stato ha intensificato nei giorni scorsi le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Aci Catena, nell’ambito di uno specifico piano operativo predisposto dalla Questura di Catania. Nel corso dei controlli, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno arrestato un pregiudicato 39enne del posto trovato in possesso di una consistente quantità di cocaina. Movimenti sospetti vicino alle case popolari. L’uomo è stato notato in via IV Novembre, nella zona delle abitazioni popolari, mentre parlava con un soggetto fermo a bordo di uno scooter.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operazione antidroga ad Aci Catena: arrestato 39enne con oltre 50 grammi di cocaina Notizie correlate Operazione antidroga: sequestrati 70 grammi di cocaina e hashish. Tunisino ai domiciliariCivitanova, 12 febbraio 2026 - Operazione antidroga della Guardia di finanza di Civitanova: sono stati sequestrati, con l’ausilio dell’unità... 35enne arrestata con oltre 50 grammi di cocaina mentre transita sulla CasilinaContinua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel frusinate.