Rapina al mercato poi scappa in bus | arrestato

Un uomo irregolare in Italia con precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione è stato arrestato dopo aver aggredito un’altra persona al mercato per rubargli lo smartphone. Dopo il colpo, ha tentato di scappare salendo su un autobus. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine nel corso delle operazioni di polizia nel centro commerciale. L’uomo è stato condotto in questura e dovrà rispondere di rapina e tentata fuga.

Irregolare in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, ha aggredito un uomo al mercato per rubargli lo smartphone, quindi ha tentato la fuga in autobus. Il giovane, un 27enne di origini marocchine, è stato arrestato dalla polizia per rapina e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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