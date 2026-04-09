Rapina una donna in litoranea poi scappa con l' auto senza patente | arrestato pluripregiudicato

Nella notte del 3 aprile, un uomo pluripregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Battipaglia. L’uomo aveva rapinato una donna in zona litoranea, poi è fuggito a bordo di un’auto senza patente. La Squadra Volante del Commissariato ha fermato il sospettato e lo ha tratto in arresto, nonostante fosse già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nella nottata del 3 aprile, la Polizia di Stato, con gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha arrestato un pluripregiudicato, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In particolare, i poliziotti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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