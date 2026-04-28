Travolge e uccide un pedone poi scappa | arrestato 52enne a Castel d’Aiano

Nella zona di Castel d’Aiano, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri in seguito a un incidente in cui un pedone è stato investito e ucciso. L’uomo, cittadino albanese, è accusato di aver travolto una persona di 69 anni e di essere fuggito senza prestare soccorso. Le indagini hanno portato all’arresto, che ha chiarito i dettagli della vicenda.

Svolta nelle indagini sulla morte di Gaetano Martone, il 69enne assistente di volo in pensione investito e ucciso a Castel d’Aiano: i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un uomo di 52 anni, cittadino albanese, accusato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L’incidente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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