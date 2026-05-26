Ramon, difensore centrale del Como, ha parlato del suo presente e del futuro in un’intervista. Ha definito Fabregas come il migliore e ha affermato di vedersi al Como, escludendo un ritorno al Real Madrid. Inoltre, ha dichiarato che Bonucci è il suo idolo.

Ramon, difensore centrale del Como, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del presente ma anche del suo futuro. Le dichiarazioni. Difensore centrale classe 2005, Jacobo Ramon è una delle chiavi dell’immensa impresa fatta dal Como di Fabregas: centrare la qualificazione in Champions League. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano GIOIA « Ho assaporato la felicità di segnare al Bernabeu con la maglia del Real, il club dove sono cresciuto. Vi immaginate che soddisfazione sia stata quella per me. La gioia di domenica però è stata almeno dello stesso livello ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ramon sicuro: «Fabregas è il top. Tornare al Real? Io mi vedo al Como. Bonucci il mio idolo»

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