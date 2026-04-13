Fabregas | Si critica il Como solo perché l’Italia non è andata al Mondiale Io ct degli azzurri? Mi annoierei

Cesc Fabregas ha commentato le recenti critiche rivolte al Como, affermando che molte di queste derivano dal fatto che l’Italia non ha partecipato al Mondiale. Ha aggiunto che, se fosse stato ct della nazionale, si sarebbe annoiato. Le sue dichiarazioni sono state riportate da fonti sportive, senza ulteriori dettagli sui contesti o su eventuali risposte da parte delle parti coinvolte.

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