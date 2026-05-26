Il difensore spagnolo ha dichiarato di sentirsi bene a Como e di non rimpiangere il Real Madrid. Ha anche espresso apprezzamento per i giocatori Sinner e Bonucci. Nel corso dell’intervista, ha parlato della stagione del Como, sottolineando che l’allenatore ha saputo creare un gruppo molto coeso. Non sono stati menzionati dettagli su eventuali trasferimenti o altre squadre, ma si è concentrato sulla sua esperienza nel club attuale.

Il volto è quello stanco di chi è andato a dormire molto tardi, ma il sorriso è tipico di chi ha realizzato un sogno. Ieri mattina Jacobo Ramon era all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio per partecipare all’ “International Summit on Sports and Longevity”, convegno medico di altissimo spessore che aveva tra i suoi relatori Luka Modric, deluso dall’eliminazione dalla Champions (il croato si è limitato a salutare la platea prima di posare per qualche foto e andarsene), Stefano Mazzoni, responsabile dell’area medica del Milan, Niko Mihic, responsabile dell’area medica del Real e altri colleghi illustri di Real Madrid e Bayern Monaco. Il difensore... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jacobo Ramon: "Adoro Sinner e Bonucci. Il Real non mi manca, sto bene a Como"

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