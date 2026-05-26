Nel bosco di Rami d’Ora, da metà luglio a fine settembre, si svolgono spettacoli di danza e musica che durano quasi tre mesi. Durante questo periodo, vengono organizzate performance, laboratori e attività per il pubblico, tutte immerse nella natura. Gli eventi si tengono in vari punti del bosco, coinvolgendo artisti e partecipanti di diverse età. La rassegna si sviluppa attraverso appuntamenti distribuiti lungo tutta la stagione estiva.

PIATEDA (Sondrio) Cresce e si. allunga per quasi tre mesi tra performance, laboratori ed esperienze outdoor la VI edizione di Rami d’Ora, rassegna di arti performative in natura promossa dal collettivo Laagam che da sabato al 22 agosto torna ad animare i boschi e i sentieri delle Orobie valtellinesi, irradiandosi dal quartier generale di Ora – Orobie Residenze Artistiche a Castellaccio, frazione abbandonata di Piateda – attraverso i comuni della provincia di Sondrio. Tema di quest’anno, anticipa Erica Meucci, direttrice artistica della rassegna insieme a Francesca Siracusa è "dorsale", dal latino dorsum, "schiena": "È una parola che bene unisce e sovrappone il nostro corpo a quello dei monti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rami d’Ora. Danza e musica nei boschi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Danza del Panda Rosso

Notizie e thread social correlati

Travolto da rami mentre taglia legna: Armando Bortolotti muore nei boschiUn uomo di 69 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi sopra Vigo Meano, in località Maso Palù, dopo essere stato travolto da rami...

Tra prosa, musica e danza gli appuntamenti nei teatri di Bari e provinciaNei teatri di Bari e della provincia, continuano le rappresentazioni delle stagioni teatrali 2025/2026 all’interno del circuito di Puglia Culture.

Temi più discussi: Rami d’Ora. Danza e musica nei boschi; Rami d’ORA 2026 rassegna di arti performative ed esperienze tra le Orobie Valtellinesi; Rami d’ORA a Piateda… e non solo. Ecco tutti gli appuntamenti; Rami d’ORA 2026 anche a Tirano: arte e montagna sulla cresta delle Orobie.

#Buongiorno Giuly tutti Tu sei un ramo di rosa E il giardino Ora è verde e gioioso: La brezza È con te in questa danza. L alâl Al- Din Rumi #DesiderioDiLeggerezza #SalaLettura @SalaLettura Jan Sluijters 1939 x.com

Rami d’Ora. Danza e musica nei boschiPIATEDA (Sondrio) Cresce e si… allunga per quasi tre mesi tra performance, laboratori ed esperienze outdoor la VI edizione ... ilgiorno.it

Rami d’ORA 2026 anche a Tirano: arte e montagna sulla cresta delle OrobieSi è appena conclusa la conferenza stampa che ha ufficialmente presentato la VI edizione di Rami d’ORA, la rassegna di arti performative e esperienze in natura promossa dal collettivo Laagam. Dal 24 m ... intornotirano.it