Tra prosa musica e danza gli appuntamenti nei teatri di Bari e provincia

Da baritoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei teatri di Bari e della provincia, continuano le rappresentazioni delle stagioni teatrali 20252026 all’interno del circuito di Puglia Culture. Gli eventi, ormai prossimi alla conclusione, propongono ancora spettacoli che spaziano tra prosa, musica e danza. Gli appuntamenti sono stati programmati nei vari Comuni e coinvolgono diverse compagnie e artisti, offrendo al pubblico un’ampia varietà di proposte legate ai diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo. La programmazione si rivolge a un pubblico vario e appassionato di teatro e arti performative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Proseguono nei Comuni del circuito di Puglia Culture gli appuntamenti delle stagioni teatrali 20252026, ormai nella loro fase conclusiva ma ancora ricche di proposte dedicate ai diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo. Tra teatro di tradizione e nuova drammaturgia, concerti jazz, danza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Musical, danza e prosa: ad aprile tanti appuntamenti al teatro Fraschini

Video Musical, danza e prosa: ad aprile tanti appuntamenti al teatro Fraschini

Sullo stesso argomento

Musiche e sapori d’Irlanda. Quanti appuntamenti nei teatriAnche questo venerdì con Qn-Weekend torna la rubrica dedicata ai tanti appuntamenti in programma nelle province dell’Emilia-Romagna.

Teatro del Lido di Ostia: gli appuntamenti della settimana tra danza, radiodramma e laboratoriOstia, 16 marzo 2026 – Il Teatro del Lido di Ostia si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna di danza, musica, laboratori e incontri,...

bari tra prosa musica eLa Luna di San Nicola illumina Bari: danza aerea, musica e spettacolo in piazza LibertàIn Bari, piazza Libertà si trasformerà in uno spazio immersivo tra danza aerea, musica dal vivo, installazioni monumentali e performance verticali. Al centro della scena una grande luna sospesa, ... giornaledipuglia.com

Bari, Buone come il pane: il calendario Gabriel tra musica, solidarietà e l'ospite Sergio RubiniCi sarà la musica, tanta e napoletana. Ci sarà l'attore e regista Sergio Rubini, storico amico dell'associazione. E ci sarà il pane, quello fatto in casa, il profumo che fa famiglia e tradizione, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web