Tra prosa musica e danza gli appuntamenti nei teatri di Bari e provincia

Nei teatri di Bari e della provincia, continuano le rappresentazioni delle stagioni teatrali 20252026 all’interno del circuito di Puglia Culture. Gli eventi, ormai prossimi alla conclusione, propongono ancora spettacoli che spaziano tra prosa, musica e danza. Gli appuntamenti sono stati programmati nei vari Comuni e coinvolgono diverse compagnie e artisti, offrendo al pubblico un’ampia varietà di proposte legate ai diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo. La programmazione si rivolge a un pubblico vario e appassionato di teatro e arti performative.

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Proseguono nei Comuni del circuito di Puglia Culture gli appuntamenti delle stagioni teatrali 20252026, ormai nella loro fase conclusiva ma ancora ricche di proposte dedicate ai diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo. Tra teatro di tradizione e nuova drammaturgia, concerti jazz, danza. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Musical, danza e prosa: ad aprile tanti appuntamenti al teatro Fraschini Sullo stesso argomento Musiche e sapori d’Irlanda. Quanti appuntamenti nei teatriAnche questo venerdì con Qn-Weekend torna la rubrica dedicata ai tanti appuntamenti in programma nelle province dell’Emilia-Romagna. Teatro del Lido di Ostia: gli appuntamenti della settimana tra danza, radiodramma e laboratoriOstia, 16 marzo 2026 – Il Teatro del Lido di Ostia si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna di danza, musica, laboratori e incontri,... La Luna di San Nicola illumina Bari: danza aerea, musica e spettacolo in piazza LibertàIn Bari, piazza Libertà si trasformerà in uno spazio immersivo tra danza aerea, musica dal vivo, installazioni monumentali e performance verticali. Al centro della scena una grande luna sospesa, ... giornaledipuglia.com Bari, Buone come il pane: il calendario Gabriel tra musica, solidarietà e l'ospite Sergio RubiniCi sarà la musica, tanta e napoletana. Ci sarà l'attore e regista Sergio Rubini, storico amico dell'associazione. E ci sarà il pane, quello fatto in casa, il profumo che fa famiglia e tradizione, ... lagazzettadelmezzogiorno.it