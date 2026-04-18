Travolto da rami mentre taglia legna | Armando Bortolotti muore nei boschi

Un uomo di 69 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi sopra Vigo Meano, in località Maso Palù, dopo essere stato travolto da rami mentre stava tagliando legna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Un uomo di 69 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi sopra Vigo Meano, in località Maso Palù. Un incidente improvviso, avvenuto mentre stava lavorando da solo tra le piante: secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato travolto da pesanti rami mentre tagliava parte di un.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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