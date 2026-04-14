Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma | treni in ritardo fino a 170 minuti cancellazioni e variazioni Cosa sta succedendo

Da ilmessaggero.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma, i treni hanno subito numerosi ritardi e alcune cancellazioni a partire dalle prime ore. Dalle 6:00 di oggi, 14 aprile 2026, si sono verificati disagi significativi con ritardi fino a 170 minuti e variazioni di orario. La circolazione ferroviaria si è complicata a causa di un guasto tecnico che ha interessato la linea.

Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza principale è un aumento significativo dei tempi di percorrenza, che in alcuni casi può arrivare fino a 170 minuti. La situazione riguarda sia i treni Alta Velocità sia gli Intercity. Per gestire il traffico ferroviario, alcuni convogli vengono deviati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino, con inevitabili rallentamenti lungo la tratta. Altri treni, invece, possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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