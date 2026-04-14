Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma | treni in ritardo fino a 170 minuti cancellazioni e variazioni Cosa sta succedendo

Questa mattina, sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma, i treni hanno subito numerosi ritardi e alcune cancellazioni a partire dalle prime ore. Dalle 6:00 di oggi, 14 aprile 2026, si sono verificati disagi significativi con ritardi fino a 170 minuti e variazioni di orario. La circolazione ferroviaria si è complicata a causa di un guasto tecnico che ha interessato la linea.

Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza principale è un aumento significativo dei tempi di percorrenza, che in alcuni casi può arrivare fino a 170 minuti. La situazione riguarda sia i treni Alta Velocità sia gli Intercity. Per gestire il traffico ferroviario, alcuni convogli vengono deviati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino, con inevitabili rallentamenti lungo la tratta. Altri treni, invece, possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 170 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendo Roma-Firenze, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 70 minuti. E fino a domani stop all'Alta velocità per lavoriSulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte»... Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta VelocitàFIRENZE – Mattinata di caos oggi, 11 aprile 2026, sulla linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze per un guasto tecnico ad Orte. Napoli compie un altro passo decisivo verso la nuova rete di mobilità. Con la Linea 10 realizziamo la prima metropolitana driverless della città, un’infrastruttura strategica che collegherà il centro di Napoli con la stazione dell’alta velocità di Afragola. Un’opera - facebook.com facebook