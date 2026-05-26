Raimondo Todaro ha annunciato la volontà di tornare come insegnante ad Amici, affermando che il programma rappresenta il suo contesto naturale. Dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, il ballerino ha dichiarato che preferisce tornare a lavorare come insegnante di danza. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile data di ritorno o sul ruolo specifico che potrebbe ricoprire nel talent.

Dopo anni trascorsi tra talent show e piste da ballo, Raimondo Todaro ha deciso di mettersi alla prova in una veste completamente diversa, partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip. Un’esperienza intensa che si è conclusa con un ottimo terzo posto e che, inevitabilmente, ha riacceso la curiosità del pubblico sul suo futuro televisivo. Adesso che l’avventura nella Casa è terminata, il ballerino siciliano guarda avanti e non esclude affatto un ritorno in uno dei programmi che più hanno segnato il suo percorso professionale: Amici di Maria De Filippi. Todaro apre al ritorno ad Amici. Intervistato da Libero Magazine, Todaro ha parlato con entusiasmo dell’esperienza vissuta nel talent di Maria De Filippi, dove ha ricoperto il ruolo di professore di danza per tre edizioni consecutive. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Raimondo Todaro pronto a tornare ad Amici? “Quello è il mio habitat naturale”

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Al Gf Vip Raimondo Todaro esplode con Francesca Manzini

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