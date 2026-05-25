Raimondo Todaro si è classificato terzo al Grande Fratello Vip, dopo aver previsto di uscire già dopo due giorni. In un’intervista, ha commentato di non essere un stratega e di aver avuto un rapporto di amicizia con la Manzini. Ha inoltre affermato di voler tornare a lavorare ad Amici. Dopo esperienze come insegnante a Ballando con le Stelle e ad Amici, questa è stata la sua prima partecipazione al reality.

Dopo essere stato insegnante a Ballando con le Stelle e ad Amici, Raimondo Todaro si è messo in gioco al Grande Fratello Vip arrivando terzo. Il ballerino e coreografo ha vissuto con intensità questa esperienza, la sua prima come concorrente di un reality. Noi di SuperGuidaTV gli abbiamo chiesto del suo rapporto con gli altri coinquilini, in particolare con Francesca Manzini, del suo legame con Francesca Tocca e dei suoi progetti futuri. Vediamo insieme cosa ci ha raccontato Raimondo Todaro in questa intervista. Intervista esclusiva a Raimondo Todaro, terzo classificato al Grande Fratello Vip. Cosa l’ha spinta a partecipare al Grande Fratello e, una volta arrivato in finale, si aspettava il terzo posto o per lei è stata una delusione? “Mi ha spinto a partecipare in primis il fatto di essermi sentito molto corteggiato e desiderato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Raimondo Todaro, terzo al Gf: “Mi aspettavo di uscire dopo due giorni. Io stratega? La Mussolini non ha capito nulla. Con la Manzini è amicizia. Mi piacerebbe tornare ad Amici” | Intervista esclusiva

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