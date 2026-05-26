Raid vandalico nella scuola | estintori svuotati nelle aule dei bambini

Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni vandali sono entrati nella scuola “Falcone e Borsellino” di viale Europa a Pietramelara. Hanno svuotato gli estintori nelle aule dedicate ai bambini, danneggiando le suppellettili e lasciando tracce di spruzzate di schiuma. La scuola, che ospita infanzia, elementari e medie, si è trovata con ambienti puliti a caso, pronti per essere riutilizzati. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Raid vandalico nella notte tra domenica e lunedì all’interno del plesso scolastico “Falcone e Borsellino” di viale Europa a Pietramelara, struttura che ospita scuola dell’infanzia, elementari e medie.Ignoti si sono introdotti nell’istituto forzando una finestra al piano superiore e, una volta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Aule e corridoi invasi da rifiuti, biblioteca a soqquadro, estintori svuotati

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