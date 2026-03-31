Eur raid vandalico nella notte all'istituto Ruiz | vetri distrutti e estintori svuotati scuola inagibile

Nella notte, un gruppo di 15 persone ha invaso l’istituto scolastico nell’Eur, danneggiando vetri e svuotando gli estintori. L’intervento, durato circa otto minuti, ha causato danni stimati in 20mila euro. Si tratta del quarto episodio simile che interessa la scuola negli ultimi anni. La struttura è ora dichiarata inagibile.

Blitz di 15 persone nel cuore della notte: devastata la scuola all’Eur in 8 minuti. Danni per 20mila euro, è il quarto episodio negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Raid vandalico all'interno del plesso 'Platani', svuotati gli estintoriRaid all’interno del plesso Platani di via Filippo Saporito ad Aversa, nel rione popolare Unrra Casas. Follonica, grave raid vandalico sulle auto: decine di vetri in frantumi nella notteFollonica, 9 marzo 2026 – Una quindicina di auto danneggiate e un risveglio molto amaro per i proprietari. Contenuti utili per approfondire su Eur raid vandalico nella notte all 8217... Temi più discussi: Venaria, raid vandalico alla scuola Don Milani: danneggiata la palestra appena riqualificata; Raid dei vandali alle medie Lotto di Loreto: estintori svuotati, distrutto un pc; Raid vandalico a Casa Parise: locandine strappate e tavoli ribaltati; Palermo: Chinnici (PD Sicilia), solidarietà all’IC Boccadifalco Tomasi di Lampedusa per il raid vandalico di stanotte. Roma. Parrucci: sdegno per raid a RuizDaniele Parrucci condanna il raid vandalico alla scuola Ruiz all'Eur, sottolineando l'importanza di proteggere il futuro degli studenti. romadailynews.it Città metropolitana – Atto vandalico al Ruiz, Parrucci: Non ci lasciamo intimidirein 8 minuti 15 persone sono entrate nella scuola distruggendo le vetrate e svuotando otto estintori principalmente a piano terra e ... lagone.it Nel quartiere Montagnola, tra Eur e Ardeatina, un piccolo panificio di quartiere tiene insieme persone, attese e abitudini - facebook.com facebook L'eterna promessa per Eur e Magliana è realtà: via ai lavori per il nuovo ponte. Tutti i dettagi del progetto ift.tt/Hdbw90q x.com