Atto vandalico al liceo Righi di via Boncompagni | estintori svuotati nelle aule lezioni sospese

Al liceo Righi di via Boncompagni a Roma, sono stati svuotati gli estintori nelle aule, provocando l’interruzione delle lezioni. I carabinieri stanno indagando per identificare gli autori dell’atto vandalico. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo alle eventuali conseguenze o danni causati. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto.

