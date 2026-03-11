Nella notte si sono verificati attacchi tra Iran, Israele e basi statunitensi, con missili sparati su Israele e sulle installazioni americane. Inoltre, sono stati condotti raid su obiettivi a Teheran e Beirut. Questi eventi rappresentano i momenti più violenti finora nel conflitto in Iran, aumentando la pressione nella regione. La situazione rimane molto tesa e in evoluzione.

Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Teheran parla del più vasto attacco dall’inizio della guerra contro obiettivi americani e israeliani, mentre le difese saudite intercettano missili balistici e droni. Sirene d’allarme in Israele e Bahrein, bombardamenti anche a Beirut e nel centro di Teheran. Nel pomeriggio è prevista una videoconferenza del G7 per discutere le conseguenze economiche del conflitto e l’impatto sui mercati energetici. 05:33 – Iran minaccia repressione delle proteste La polizia iraniana minaccia una repressione durissima contro eventuali manifestazioni interne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, attacco più violento dall’inizio del conflitto. Missili su Israele e basi Usa, raid su Teheran e Beirut

