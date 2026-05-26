Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi nel sud dell’Iran, colpendo siti missilistici e imbarcazioni che cercavano di mettere mine. L’operazione si è svolta durante una tregua e, nonostante l’assenza di risposte dall’Iran sul campo, le trattative per un accordo di pace continuano a essere compromesse.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi contro l'Iran meridionale, prendendo di mira siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Gli attacchi sono stati effettuati per "autodifesa" e sono stati concepiti "per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane", ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un comunicato. Il portavoce del Comando Centrale, il capitano Tim Hawkins, ha dichiarato che le forze armate statunitensi "continuano a difendere le proprie truppe, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso" tra i due Paesi. L'Iran non ha ancora risposto all'attacco statunitense. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Raid Usa durante la tregua: l'Iran non risponde sul campo, ma l'intesa per la pace si allontana

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Usa-Iran, la tregua tiene ma le petroliere restano bloccate a Hormuz

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