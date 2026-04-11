Navi da guerra statunitensi sono passate attraverso lo stretto di Hormuz, mentre si svolgevano colloqui di pace nella regione. L'Iran ha dichiarato che questa operazione rappresenta una violazione della tregua già stabilita. La situazione ha suscitato reazioni da parte di entrambe le parti, che si sono confrontate pubblicamente sulle azioni intraprese. La manovra militare dei navali statunitensi ha attirato l’attenzione internazionale, nel momento in cui si cerca di mantenere la stabilità tra le nazioni coinvolte.

Alcune navi della marina militare degli Stati Uniti hanno attraversato lo stretto di Hormuz, in un’operazione non concordata con l’Iran, proprio mentre in Pakistan si stanno svolgendo i colloqui di pace tra i due Paesi. Secondo gli Usa, si tratta di una mossa atta a “garantire la sicurezza” delle navi commerciali di passaggio. Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua e ha minacciato di attaccare le imbarcazioni. Navi da guerra Usa attraversano lo stretto di Hormuz Secondo la testata statunitense Axios, alcune navi da guerra degli Usa hanno attraversato lo stretto di Hormuz per la prima volta dall’inizio della guerra in Medio Oriente.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Navi da guerra Usa attraversano Hormuz durante i colloqui di pace, l'Iran accusa "violano la tregua"

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