La Casa Bianca ha annunciato che il cessate il fuoco con l’Iran potrà essere prorogato se i colloqui in Pakistan si dimostreranno positivi. La decisione riguarda lo stop ai raid e un accordo sulla questione dell’uranio. Finora, non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle condizioni precise per la proroga, ma si sottolinea che l’intesa è considerata allungabile in base all’andamento dei negoziati.

Due settimane di tregua, un tavolo negoziale pronto e una realtà, però, che va nella direzione opposta. Alla vigilia dei colloqui di Islamabad, infatti, Stati Uniti e Iran già si accusano reciprocamente di aver violato l’accordo, mentre resta irrisolto il problema più delicato: che cosa rientra davvero nel cessate il fuoco? Per Teheran, il punto è chiarissimo. Il Libano fa parte della tregua. «Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca», ha detto il viceministro degli Esteri, Saeed Khatibzadeh, in un’intervista alla Bbc. «Non si può chiedere un cessate il fuoco, accettarne i termini e le condizioni, nominando specificamente il Libano, e poi lasciare che il proprio alleato dia inizio a un massacro», con chiaro riferimento ai violenti raid israeliani su Beirut. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Usa: «Tregua con l’Iran allungabile». Decisivi stop ai raid e intesa su uranio

Stop all’uranio, limiti ai missili e patto di non aggressione con gli Usa: il “piano in 5 punti” per l’IranAlla vigilia dei colloqui in Oman, Qatar, Turchia ed Egitto presentano a Teheran e Washington una cornice di principi per il futuro Un nuovo...

Cos’è l’uranio arricchito e perché USA e Iran litigano su chi deve gestirlo: il nodo che minaccia la treguaLe scorte di uranio arricchito dell’Iran sono al centro della crisi internazionale che ha portato agli attacchi congiunti di USA e Israele contro il...

Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra

Temi più discussi: Guerra in Iran, ecco come si è arrivati alla tregua con gli Usa; Iran e Stati Uniti concordano una tregua di due settimane: Hormuz riapre, esultano i mercati; Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG.

Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco tra Usa e Iran e perché Trump ha fermato gli attacchi contro TeheranDopo le minacce di commettere crimini di guerra in Iran, Donald Trump accetta un cessate il fuoco di due settimane che, di fatto, sancisce il controllo dello Stretto di Hormuz da parte della ... tpi.it

Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli UsaDieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti nella proposta di tregua del conflitto. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. tg24.sky.it

I mercati sperano nella tenuta del cessate il fuoco Usa-Iran; Al via domani i negoziati tra Washington e Teheran a Islamabad; Tornano a salire prezzi alla produzione in Cina, in arrivo oggi l'inflazione Usa; Partecipate pubbliche, le nuove nomine del Mef; D&G, - facebook.com facebook

Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, venerdì #10aprile. #Petrolio, export Usa da record (+30%). #Meloni: «Patto stabilità, stop se crisi peggiora. Piano per casa e lavoro». Trattativa diretta #Israele e #Libano ma continuano attacchi e sgomberi. #buonal x.com