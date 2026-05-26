Rai palude tra Vigilanza e Senato inghiotte riforma slitta audizione Giorgetti

L’audizione del ministro dell’Economia è stata rinviata a causa di un conflitto tra la Vigilanza Rai e il Senato. La discussione sulla riforma della Rai è stata rimandata, bloccando il calendario previsto. La decisione è arrivata dopo tensioni tra le due istituzioni coinvolte. Nessuna data nuova è stata ancora comunicata per l’audizione. La questione riguarda il futuro della gestione e delle riforme dell’azienda radiotelevisiva pubblica.

Roma, 26 mag. (askanews) – L’audizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in commissione Ambiente e Comunicazioni al Senato era particolarmente attesa oggi, sia perchè il tema era la riforma della governance della Rai, ferma da settembre scorso a Palazzo Madama – riforma che dovrebbe recepire, peraltro, le indicazioni contenute nell’European freedom act – sia perchè rappresentava un segnale di vita nella “palude” dei dossier sulla Rai che da mesi dividono maggioranza e opposizione. Come da mesi è di fatto in stallo l’attività della commissione di Vigilanza Rai. E’ alla luce di questo clima che il rinvio al 10 giugno dell’intervento del titolare del Mef, previsto nelle convocazioni di oggi alle ore 13. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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