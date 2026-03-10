Vigilanza Rai slitta a dopo il referendum l’audizione dell’Ad Rossi Sarà la prima volta dall’insediamento

L’audizione dell’Amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, prevista oggi in Commissione Vigilanza Rai, è stata rinviata a dopo il referendum. Si tratta della prima volta dall’insediamento di Rossi che l’audizione non si svolge come programmato. La decisione di spostarla è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla nuova data.

Niente audizione oggi dell’Amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, in Commissione Vigilanza Rai. L’incontro, il primo da quando Rossi è stato messo al vertice di Viale Mazzini, era in programma per le 20 di stasera, ma ieri mattina è saltato. Salta Rossi, ma i 5 Stelle cantano vittoria. La decisione è stata presa dall’Ufficio di presidenza per la concomitanza con le comunicazioni in vista del Consiglio europeo e sulla situazione in Medio Oriente che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà oggi in Parlamento. “Avremmo voluto ascoltare domani (oggi, ndr) Rossi in Vigilanza, dopo oltre un anno dal suo insediamento, ma obiettivamente gli orari di chiusura della Camera domani lo hanno reso impossibile”, hanno spiegato in una nota i rappresentanti del Movimento 5 stelle in commissione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

