Il nodo rifiuti alimenta polemiche all' Ars | per M5S è fallimento Forza Italia contrattacca

La disputa sui rifiuti alimenta discussioni all'Assemblea Regionale Siciliana, con il Movimento 5 Stelle che definisce la gestione un “fallimento”. Nel frattempo, il sindaco di Catania ha emanato un’ordinanza per il conferimento straordinario di circa 200 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno presso un impianto di Termini Imerese, affidando il servizio alla società Green Team. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Continua a tenere banco la questione rifiuti, dopo l'ordinanza del sindaco di Catania che ha disposto il conferimento straordinario di circa 200 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati presso l'impianto di Termini Imerese, affidando il servizio alla società Green Team. Si è verificata.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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