Rai ecco il piano per la prossima stagione | programmi confermati nodo prima serata e verità su Barbara d’Urso

Da notizieaudaci.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai ha annunciato i programmi confermati per la prossima stagione, mantenendo alcune produzioni storiche. Tuttavia, resta ancora da definire la collocazione in prima serata di alcuni show e talk. Circolano anche voci sulla presenza o meno di Barbara d’Urso in alcune trasmissioni, ma nessuna conferma ufficiale è arrivata. La rete si prepara a nuove sfide senza modificare radicalmente il palinsesto.

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La Rai scopre le carte sulla prossima stagione. La Rai non vuole limitarsi a difendere i risultati ottenuti. L’obiettivo dichiarato è costruire una nuova identità per il prime time e consolidare il recupero degli ascolti, soprattutto nel weekend. A raccontare la strategia è Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, che in un lungo bilancio della stagione ha toccato diversi temi: la sfida con Mediaset, i programmi confermati, il nuovo Sanremo, il nodo della prima serata e anche il futuro televisivo di Barbara d’Urso. La Rai rivendica il recupero del sabato sera: “Volevamo tornare il focolare degli italiani”. Il dato da cui parte il ragionamento è quello degli ascolti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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