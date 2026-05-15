In un’intervista a La Stampa, una nota conduttrice ha confermato di aver avviato una causa civile contro l’azienda televisiva con cui lavorava, dopo la conclusione del suo rapporto professionale nel 2023. La donna ha affermato di essere stata allontanata dall’emittente e ha parlato di una vendetta da parte dell’azienda. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico sulla fine del suo incarico e sui motivi che hanno portato alla rottura.

Si apre un nuovo capitolo nello scontro tra Barbara d’Urso e Mediaset. La conduttrice, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha confermato di aver avviato una causa civile contro l’azienda televisiva dopo la fine improvvisa del rapporto professionale nel 2023. Al centro della vicenda ci sono richieste di chiarimenti, presunti diritti d’autore non riconosciuti, accuse di isolamento professionale e riferimenti a presunte interferenze nella gestione degli ospiti televisivi. Secondo quanto raccontato dalla presentatrice, la chiusura del suo percorso in azienda sarebbe arrivata senza alcun confronto diretto. «Tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cacciata da Mediaset? Ecco la verità”. Barbara D’Urso vuota il sacco: “Vendetta!”

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Lele Mora rompe il silenzio la verità shock sull’addio di Barbara D’Urso alla TV

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