La Rai ha deciso di non rinnovare il contratto con Barbara D’Urso, lasciandola senza programmi in programma. La conduttrice, nota per le sue trasmissioni di intrattenimento, si trova ora di fronte a difficoltà nel trovare nuove collocazioni televisive. Dopo mesi di incertezza, non sono stati annunciati nuovi progetti o incarichi per lei. La decisione della rete segna un cambiamento nella sua presenza nel panorama televisivo italiano.

C’è ancora grande incertezza attorno al futuro televisivo di Barbara D’Urso. Dopo mesi di indiscrezioni, retroscena e ipotesi su un possibile approdo in Rai, adesso è arrivata anche la presa di posizione ufficiale dell’azienda, che sembra raffreddare ulteriormente le speranze della conduttrice di tornare presto in video. Una situazione che rappresenta l’ennesimo capitolo complicato per una delle figure più amate e discusse della televisione italiana, rimasta improvvisamente lontana dal piccolo schermo dopo il clamoroso addio a Mediaset. Barbara D’Urso in Rai? Ora parla l’azienda. Negli ultimi tempi si era parlato con insistenza di un possibile ingresso di Barbara D’Urso nei palinsesti Rai. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso scaricata dalla Rai, un’altra batosta per la conduttrice: «Difficile trovare spazio per nuovi programmi»

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Guerra totale a Mediaset: Barbara DUrso smaschera il potere dietro la TV!

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