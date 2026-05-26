Commentando con l’Adnkronos la stagione televisiva appena conclusa Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento prime time Rai, fa il bilancio degli show. Di Liberatore fa sapere che “il bilancio dell’intrattenimento è sicuramente iper positivo”. L’obiettivo principale, spiega, è stato centrato: “Riportare gli italiani a guardare il sabato sera di Rai1”, con una “crescita di 4,5 punti percentuali del sabato sera rispetto all’anno precedente”. Un risultato ottenuto sfidando una forte concorrenza capitanata dai programmi di Maria De Filippi. “Il sabato sera abbiamo ridotto il divario, certe volte pareggiato, addirittura anche vinto” contro “un colosso dalla controprogrammazione”, afferma Di Liberatore, aggiungendo: “ Ci riteniamo molto, molto, molto soddisfatti “. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI: AFFARI TUOI BATTE SPESSO LA RUOTA, SHOW DEL SABATO TRA PAREGGI E VINCITE

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