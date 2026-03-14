Ascolti Tv 13 marzo 2026 The Voice Generation stravince con il 22.8% | La Ruota batte Affari Tuoi
Il 13 marzo 2026, The Voice Generation ha ottenuto il 22,8% di share, superando la concorrenza di Rai 1 con Io Sono Farah. La Ruota della Fortuna ha registrato un 24%, confermando il suo ruolo tra i programmi più seguiti della serata. La vittoria di The Voice Generation si è distinta come il risultato più alto tra le trasmissioni di intrattenimento in quella fascia oraria.
The Voice Generation stravince su Rai 1 contro Io Sono Farah arrivando a 22.8% di share. La Ruota della Fortuna (24.2%) batte Affari Tuoi (23.4%): tutti i dati Auditel di venerdì 13 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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