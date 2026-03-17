‘Guerrieri’ su Rai1 vince la prima serata tv La Ruota batte Affari Tuoi

Ieri sera, su Rai1, il programma 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio' ha ottenuto il 22,4% di share, vincendo la prima serata televisiva. Nel frattempo, 'La Ruota' ha superato 'Affari Tuoi' in termini di ascolti, consolidando la sua posizione sullo schermo. La sfida tra i programmi si è conclusa con questi dati, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o i motivi di questa preferenza.

(Adnkronos) – 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio' ha vinto la prima serata tv di ieri, 16 marzo, con il 22,4% di share. La serie di Rai1 con Alessandro Gassmann ha incollato allo schermo 3.506.000 telespettatori. Su Canale 5 'Scherzi a Parte' ha conquistato 2.647.000 telespettatori con uno share del 21,1%. Su Italia 1 'The Beekeeper'. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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