Mercoledì 22 aprile alle 8,30 si svolgerà presso la stazione Leopolda di Firenze l’evento Italia Insieme, dedicato al tema del turismo accessibile e inclusivo. L’iniziativa si svolge in un momento in cui si affrontano questioni legate alla promozione di servizi e strutture per tutte le persone, indipendentemente dalle proprie condizioni. La partecipazione è prevista in mattinata, con un focus dedicato a questa tematica.

FIRENZE – Mercoledì (22 aprile) alle 8,30, alla stazione Leopolda di Firenze, si terrà l’evento Italia Insieme. L’iniziativa, voluta dalla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, costituisce un momento dedicato al tema del turismo accessibile e inclusivo per promuovere la piena partecipazione e il diritto di muoversi e viaggiare delle persone con disabilità. “Ogni anno ripartiamo 50 milioni di euro alle Regioni per finanziare progetti virtuosi in tutta Italia – spiega Locatelli – Italia Insieme sarà un’occasione unica per presentare i progetti sviluppati in questi anni con le risorse del ministero e per discutere delle migliori pratiche di promozione del turismo accessibile con partner pubblici, privati e testimonial di eccezione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Turismo accessibile e inclusivo, a Firenze l’evento ‘Italia Insieme’

Notizie correlate

Leggi anche: Orrido di Bellano più accessibile e inclusivo

4 nuovi itinerari: il turismo inclusivo trasformaNel cuore della Mostra d’Oltremare di Napoli, la Cooperativa sociale Cosy For You ha svelato quattro nuovi percorsi turistici pensati per eliminare...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arte e Libro Udine a Firenze per Italia Insieme con la legatoria accessibile; Ancona, la ristorazione inclusiva di Fricchiò a Firenze per l’evento Italia insieme; Inclusione e accessibilità nel turismo: I Ragazzi di Cerbaiola espongono i loro mosaici; Atri, Rurabilandia a Firenze per l’evento sul turismo inclusivo.

Italia Insieme, per la partecipazione, la mobilità e il diritto di viaggiareSarà tutto dedicato al tema del turismo accessibile e inclusivo, per promuovere la piena partecipazione e il diritto di muoversi e viaggiare delle persone con ... superando.it

L’Emilia Romagna vola a Firenze per promuovere un turismo più inclusivoLa Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno per un turismo senza barriere con la partecipazione a Italia Insieme, Turismo Accessibile e ... chiamamicitta.it

Gli Europei di Lotta stanno per incominciare! Che aspetti, tifa l’Italia insieme a noi #AcquaLete #FIJLKAM #AcquadelloSport - facebook.com facebook

Expert.ai e Microsoft Italia insieme per accelerare l’adozione dell’architettura agentica datamanager.it/2026/04/expert… x.com