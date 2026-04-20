Turismo accessibile e inclusivo a Firenze l’evento ‘Italia Insieme’

Da corrieretoscano.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile alle 8,30 si svolgerà presso la stazione Leopolda di Firenze l’evento Italia Insieme, dedicato al tema del turismo accessibile e inclusivo. L’iniziativa si svolge in un momento in cui si affrontano questioni legate alla promozione di servizi e strutture per tutte le persone, indipendentemente dalle proprie condizioni. La partecipazione è prevista in mattinata, con un focus dedicato a questa tematica.

FIRENZE – Mercoledì (22 aprile) alle 8,30, alla stazione Leopolda di Firenze, si terrà l’evento Italia Insieme. L’iniziativa, voluta dalla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, costituisce un momento dedicato al tema del turismo accessibile e inclusivo per promuovere la piena partecipazione e il diritto di muoversi e viaggiare delle persone con disabilità. “Ogni anno ripartiamo 50 milioni di euro alle Regioni per finanziare progetti virtuosi in tutta Italia – spiega Locatelli – Italia Insieme sarà un’occasione unica per presentare i progetti sviluppati in questi anni con le risorse del ministero e per discutere delle migliori pratiche di promozione del turismo accessibile con partner pubblici, privati e testimonial di eccezione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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