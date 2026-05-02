A Senigallia sono stati organizzati nuovi incontri dedicati al linguaggio inclusivo e accessibile. Durante gli eventi vengono analizzati i modi in cui le parole di tutti i giorni possono contribuire a formare barriere sociali invisibili. Si affronta anche il ruolo dei media nel plasmare il nostro modo di percepire la diversità, esaminando i meccanismi attraverso cui vengono influenzate le opinioni pubbliche.

? Cosa scoprirai Come possono le nostre parole quotidiane creare barriere sociali invisibili?. Quali meccanismi usano i media per influenzare la nostra percezione della diversità?. Perché la padronanza del linguaggio è fondamentale per combattere la povertà educativa?. Come si può trasformare la comunicazione in uno strumento di partecipazione democratica?.? In Breve Primo incontro il 9 maggio 2026 presso la Biblioteca Antonelliana di Senigallia.. Seconda sessione programmata per il 6 giugno 2026 nella sede di Piazza Manni.. Insegnante Laura Mandolini gestisce le due giornate formative gratuite per i cittadini.. Contatti per dettagli tramite Anna Borio all'email anna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: nuovi incontri per un linguaggio inclusivo e accessibile

Notizie correlate

Leggi anche: Orrido di Bellano più accessibile e inclusivo

Turismo accessibile e inclusivo, a Firenze l’evento ‘Italia Insieme’FIRENZE – Mercoledì (22 aprile) alle 8,30, alla stazione Leopolda di Firenze, si terrà l’evento Italia Insieme.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Brugnetto, Capanna e Borgo Molino: continuano gli incontri nei borghi e nei quartieri; Jeep, nuovo accordo con Harley-Davidson per il 2026 | FP - News - Auto; Linguaggio e Comunicazione Accessibili: due incontri gratuiti promossi dalla cooperativa Casa della Gioventù per riflettere sul valore delle parole; La Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare festeggia trent’anni di storia: al via il ciclo di presentazioni Autori e Libri.

THE RIDE to Senigallia for the H-D Spring Rally with Karen Davidson! #MotorBikeExpo #HarleyDavidson #SpringRally - facebook.com facebook